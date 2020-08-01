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В Баку задержаны 7 человек за незаконный убой скота

В Баку задержаны 7 человек за незаконный убой скота В поселке Бадамдар на территории под названием "Дяря" выявлены пункты незаконного убоя скота.
Происшествия
1 августа 2020 г. 12:35
В Баку задержаны 7 человек за незаконный убой скота

В поселке Бадамдар на территории под названием "Дяря" выявлены пункты незаконного убоя скота.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Сабаильского районного управления полиции и 41-го отделения полиции выявили 7 человек, занимающихся убоем скота, несмотря на ограничения на убой жертвенных животных в связи с пандемией.

В отделении с ними были проведены профилактические беседы. В то же время в  отношении задержанных составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, все они были оштрафованы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qanunsuz ət kəsimi ilə məşğul olan 7 nəfər saxlanılıb

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