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В Баку задержаны 63 участника свадебной церемонии

В Баку задержаны 63 участника свадебной церемонии В Хатаинском районе Баку выявлено нарушение карантинного режима.
Происшествия
3 апреля 2021 г. 10:19
В Баку задержаны 63 участника свадебной церемонии

В Хатаинском районе Баку выявлено нарушение карантинного режима.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, было установлено проведение свадебной церемонии в одном из домов торжеств. Владелец объекта Ахмед Амирасланов, несмотря на неоднократные предупреждения, организовал свадебную церемонию с массовым участием людей.

С нарушителями были проведены профилактические беседы, еще раз подчеркнута важность соблюдения особого карантинного режима.

В отношении 63 человек, присутствовавших на свадьбе, были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

В 36-м отделении полиции Хатаинского РУП ведется расследование в отношении хозяина свадьбы и руководства дома торжеств.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda toy məclisinə görə 63 nəfər saxlanıldı - VİDEO

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