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В Баку 20 водителей задержаны за вождение под воздействием алкоголя и наркотиков

В Баку 20 водителей задержаны за вождение под воздействием алкоголя и наркотиков В Насиминском районе Баку за минувший месяц задержаны 20 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Происшествия
4 февраля 2025 г. 15:56
В Баку 20 водителей задержаны за вождение под воздействием алкоголя и наркотиков

В Насиминском районе Баку за минувший месяц задержаны 20 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом Report сообщили в Управлении дорожной полиции Баку.

Задержания проводились в ходе рейдов, организованных сотрудниками отдела дорожной полиции Насиминского РУП.

Отмечается, что нарушители, находившиеся под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропных веществ, грубо нарушили правила дорожного движения, а некоторые из них оказали сопротивление полиции.

Все материалы переданы в суд, по итогам разбирательств пятеро водителей получили административный арест.

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Версия на азербайджанском языке Nəsimi rayonunda bir ayda narkotik və spirtli içkinin təsiri altında olan 20 sürücü saxlanılıb, 5-i həbs olunub

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