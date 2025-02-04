В Баку 20 водителей задержаны за вождение под воздействием алкоголя и наркотиков

В Насиминском районе Баку за минувший месяц задержаны 20 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Насиминском районе Баку за минувший месяц задержаны 20 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом Report сообщили в Управлении дорожной полиции Баку.

Задержания проводились в ходе рейдов, организованных сотрудниками отдела дорожной полиции Насиминского РУП.

Отмечается, что нарушители, находившиеся под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропных веществ, грубо нарушили правила дорожного движения, а некоторые из них оказали сопротивление полиции.

Все материалы переданы в суд, по итогам разбирательств пятеро водителей получили административный арест.