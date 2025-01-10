В Баку задержаны 10 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Ясамальском районе Баку в ходе операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержано 10 человек.

В Ясамальском районе Баку в ходе операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержано 10 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, сотрудниками полиции задержаны 42-летний Бабек Нифтиев, 34-летний Салех Салахов, 52-летний Самир Мустафаев и еще 7 человек, у которых обнаружено и изъято около 3 кг героина, обогащенной психотропными веществами марихуаны и метамфетамина.

Некоторые из задержанных заявили, что добыли наркотики через соцсети у незнакомых им граждан Ирана для личного использования, а также с целью сбыта в Баку.

По фактам ведется расследование.