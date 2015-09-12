​В Баку задержано лицо, изготовлявшее поддельные документы и справки для получения кредитов в банках - ФОТО

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) оперативно-розыскных мероприятий задержано лицо, изготовлявшее поддельные документы и справки для получения кредитов в банках.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Так, в Главное управление поступила информация о том, что житель Лачинского района Адалят Калбалыев хотел продать гражданину за 200 манатов изготовленную им поддельную справку для предъявления в банк, в которой указывается, что данный гражданин работает менеджером в ООО “Uni-İnfo Holding” и получает заработную плату в размере 550 манатов. А.Калбалыев был задержан в момент продажи указанной справки.

В ходе расследования выяснилось, что А.Калбалыев изготовил поддельную справку в одном из полиграфических центров на пустом бланке с реквизитами данной фирмы, заверив ее поддельными подписью директора и печатью фирмы.

При осмотре автомобиля А.Калбалыева и полиграфического центра были обнаружены и изъяты поддельные справки, печати, пустые бланки с реквизитами указанной фирмы и компьютерное оборудование.

По данному факту Следственным отделом Главного управления возбуждено уголовное дело.