В Баку задержаны учителя, вымогавшие деньги у директора школы

В Баку с поличным пойманы лица, вымогавшие у женщины 25 000 манатов.
Как стало известно Report, обратившаяся в Ясамальское районное управление полиции директор Агдамской районной музыкальной школы №1 Егяна Велиева сообщила, что двое с угрозами вымогают у нее 25 тыс. манатов.
В результате проведенных на основе обращения сотрудниками Ясамальского РУП оперативных мероприятий при получении денег были задержаны учителя музыкальной школы Р.Асланов и Н.Бахшалиев.
По факту в Ясамальском РПУ возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство) УК.
По факту ведется расследование.
Səid QəribАвтор новости