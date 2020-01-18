В Баку задержаны несовершеннолетние, занимавшиеся разбоем

На территории Бинагадинского района Баку был ограблен несовершеннолетний.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Родитель потерпевшего сообщил, что близ станции метро "Азадлыг" трое неизвестных разбойным путем отняли у его ребенка мобильный телефон марки Samsung стоимостью 780 манатов.

Сразу после поступления информации сотрудники 5-го отдела полиции Бинагадинского РУП приступили к розыску преступников. В результате мероприятий, проведенных по "горячим следам" сотрудниками отдела, были задержаны совершившие разбой ранее судимый житель Тертерского района Кямран Мирзазаде и двое несовершеннолетних, участвовавших вместе с ним в совершении преступления. Каждый из задержанных признался в содеянном. Члены банды сообщили, что сразу же после разбоя продали мобильный телефон.

Материалы по факту, собранные в 5-м отделе полиции, были переданы для разбирательства в следственный отдел Бинагадинского РУП.

Если есть потерпевшие от рук членов банды, в частности, Кямрана Мирзазаде, могут сообщить об этом в управления, отделы или отделения полиции, а также в "кол-центр - 102" МВД.