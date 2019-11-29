В Баку задержаны люди в масках, ограбившие киоск

На один киосков, расположенных в поселке Бакиханова Сабунчинского района, был совершен налет.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, неизвестные в масках проникли на объект и, угрожая продавцу ножом, вынесли 800 манатов, а также переговорные карты мобильных операторов на сумму 1000 манатов.

Как только поступила информация об ограблении, начался розыск преступников. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку, Сабунчинского РУП и 13-го отдела полиции, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны житель Джалилабадского района Алтан Агамалыев и житель Лерикского района Фируз Гасымлы. При их обыске были обнаружены украденные переговорные карты, а в их домах обнаружены и изъяты используемые при налете маски, перчатки и нож.

Алтан Агамалыев ранее работал в киоске, и именно он стал инициатором преступления.

По факту в следственном отделе Сабунчинского РУП в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Другие пострадавшие от рук названных лиц могут обратиться в территориальные управления, отделы или отделения полиции.