В Баку задержаны лица, подделывающие водительские права Грузии

В Баку задержаны члены группировки, подделывающей водительские права Грузии.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками министерства, на территории страны был задержан водитель, управляющий автомобилем по поддельному водительскому удостоверению Грузии.

В результате операции, проведенной на основе полученной оперативной информации, был задержан ранее судимый житель столицы Эльчин Адыгезалов. При обыске у него было обнаружено поддельное водительское удостоверение Грузии серии AH 14563430. В результате проведенных дополнительных оперативных мероприятий было установлено, что Э.Адыгезалов приобрел поддельный документ у ранее судимого жителя Бинагадинского района Эйваза Алиева за 150 манатов.

В результате операции Эйваз Алиев был задержан, и в своих показаниях сообщил, что купил поддельное удостоверение у некоего Рамина за 100 манатов. В результате очередной операции был задержан и передан следствию изготовивший поддельное удостоверение житель Бинагадинского района Рамин Агаев. При обыске в его доме было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства оборудование по изготовлению фальшивых удостоверений.

Материалы, собранные по факту в отношении всех троих, были переданы в Управление следствия и дознания Главного управления по борьбе с оргпреступностью для принятия соответствующего процессуального решения.