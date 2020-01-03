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В Баку задержаны лица, напавшие на блогера - ФOTO

​В Баку задержаны лица, напавшие на блогера - ФOTO

Бакинская полиция задержала лиц, оказавших физическое давление на блогера Дайаната Бабаева. 

Как сообщает Report, в связи с задержанием обидчиков блогер выразил признательность руководству МВД за чуткость и оперативность. По словам блогера, сотрудники Наримановского РУП задержали виновных в праздничные дни и привлекли их к следствию. 

"В настоящее время расследование продолжается ", - отметил Д.Бабаев. Пострадавший  отметил, что нападение на него никак не связано с его профессиональной деятельностью: "Я проинформирую об итогах расследования. Нападение не связано с моей профессиональной деятельностью, а произошло по непонятным мне причинам. Пользуясь случаем, выражаю признательность полиции Азербайджана ".

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