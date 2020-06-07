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В Баку задержаны лица, игравшие в домино

​В Баку задержаны лица, игравшие в домино

Несмотря на вступление в силу строгого карантинного режима в крупных регионах и городах Азербайджана, есть случаи несоблюдения правил некоторыми гражданами.

Как передает Report со ссылкой на министерства внутренних дел, в ходе проверки сотрудниками 8-го отделения Сабаильского районного Управления полиции было установлено, что в поселке Баилово 11 человек покинув свои дома и тем самым нарушив требования карантина, играли в домино. Эти лица были задержаны и доставлены в отделение. Двое из них, по решению суда были арестованы на 10 суток. Остальные строго наказаны, согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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