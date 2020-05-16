В Баку задержаны избившие подростка девушки - ВИДЕО

Полиция тщательно изучила распространенные в соцсетях видеокадры, на которых зафиксированы хулиганские действия против девушки-подростка.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что 14 мая на улице Вунгтау в Хатаинском районе Баку была избита 16-летняя З.Мусаева. Видеозапись избиения велась в прямом эфире на аккаунтах избивавших девушку лиц в Instagram.

Сотрудниками ГУП и Хатаинского районного управления полиции были установлены подозреваемые в совершении хулиганских действий против подростка – жительница Имишлинского района Еганя Азимли 2002 года рождения, жительницы города Баку - Гюнель Гадирли 2001 года рождения, Лала Мамедова 2002 года рождения и жительница Астаринского района Сафия Гулиева 2002 года рождения.

В предварительных показаниях они признались в содеянном и выразили сожаление.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.