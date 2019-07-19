В Баку задержаны члены группировки, познакомившиеся в Instagram - ФОТО

В Баку задержаны члены группировки, совершивших ряд краж после знакомства в социальной сети Instagram.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, ночью в Центральный охранный пункт Главного охранного управления МВД поступил сигнал тревоги из одного из маркетов в Сабунчинском районе, охраняемых специальной техникой. Сотрудники Сабунчинского охранного управления отправились на место происшествия, было установлено, что деверь объекта взломана. В этот момент с территории отъехал автомобиль марки "Москвич-21046", что вызвало подозрение полицейских, поэтому они начали преследовать автомобиль и остановили его. Водитель и четыре пассажира автомобиля признались, что проникли в маркет с целью кражи. В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства, украденные из магазина. У членов группировки были обнаружены и изъяты поддельные удостоверения защитников общественного порядка, принадлежащих различным лицам.

Расследование установило, что задержанными являются ранее судимые жители Джалилабадского района Сакит Акперов, Афган Абыев, житель Хызынского района Фарид Ахмедзаде и один несовершеннолетний. К ответственности также был привлечен владелец автомобиля, на котором члены банды поехали совершать кражу, житель столицы Алиашраф Фатдахов.

Задержанные сообщили в своих показаниях, что познакомились в различных группах соцсети Instagram, после чего по предварительному согласию совершили ряд краж в столице.

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, а также расследования для обнаружения других связей членов банды.