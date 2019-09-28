В Баку задержаны члены группировки, обманывавшие водителей такси - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, были задержаны члены организованной группировки, злоупотреблявшей доверием людей и обманывавших их мошенническим путем.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции были выявлены и задержаны совершившие мошенничество в отношении водителей такси ранее судимый Эльмеддин Кязымов, Эльчин Бехбудов, а также Самир Гусейнли и Вюсал Зохрабов.

Отметим, что предложение о совершении мошенничества в отношении водителей такси поступило от члена группы Э.Кязымова.

В ходе расследования было установлено, что члены группировки подходили в качестве клиентов к водителям различных такси близ станций метро в Низаминском и Хатаинском районах Баку и, предъявив заранее скачанный из интернета документ с фотографией другого человека как ипотечное заявление, просили доставить документы по указанному адресу. Далее один из членов группировки просил водителя такси поговорить по телефону с другим членом группировки, который в это время стоял поодаль. Говоривший по телефону человек просил водителя такси передать стоящему рядом с ним человеку определенную сумму денег и обещал при доставке документов отдать эту сумму вместе с платой за услуги. Водители такси, отдавшие деньги и забравшие документы, приезжали по указанному адресу, но увидев, что никто их не ждал, понимали, что стали жертвой мошенничества, а документы в их руках поддельные.

Отметим, что при обыске задержанного В.Зохрабова при нем были обнаружены 0,420 гр героина.

В настоящее время продолжаются работы по установлению круга потерпевших от незаконных действий членов банды. Если есть другие пострадавшие от действий указанных лиц, они могут обратиться в Главное управление по борьбе с оргпреступностью. Гражданам рекомендуется быть бдительными, чтобы не попадать в сети таких мошенников.