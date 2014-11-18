В Баку задержана гражданка Украины

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Гражданка Украины была задержана в Баку. Об этом Report сообщили в главном управлении полиции города Баку (ГУП ГБ).

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных организацией Безопасный город ГУП ГБ и 22-ого отделения полиции Насиминского районного управления полиции, задержана гражданка Украины Ольга Каваленко (1975 г.р.). Она подозревается в совершении кражи у жительницы Баку Лейлы Мехдиевой. В торговом центре, расположенном на проспекте Азадлыг, у потерпевшей были украдены кошелёк с 50 манатами, документ, удостоверяющий личность и банковская карта.

По данному факту ведется следствие.