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    В Баку задержана женщина, совершившая кражу в доме гражданина Турции

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в квартире гражданина Турции совершена кража. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), из дома проживающего в Бинагадинском поселке М.А.Расулзаде гражданина Турции Айхана Йылдыза украдено 850 манатов. В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудников 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП была задержана совершившая кражу жительница Уджара Афийат Исламова.

    Расследование по факту продолжается.

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