В Баку задержана женщина, занимающаяся гаданием

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел республики провели очередное мероприятие в отношении лиц, обманывающих граждан мошенническим путем и присваивающих таким образом большое количество денег.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 1 июня двое граждан города Баку обратились в полицию, заявив, что у них под видом гадания некая женщина обманным путем отобрала 1100 манатов.

В результате неотложных оперативных мероприятий было установлено, что мошенническое деяние совершила жительница Баку Розия Желандиновна, она была задержана.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведутся расследования.

Полицейские не исключают, что подозреваемая в мошенничестве Розия Желандиновна участвовала в других аналогичных преступлениях. Если имеются другие пострадавшие от ее деяний, они могут сообщить об этом в центр звонков министерства внутренних дел "102".