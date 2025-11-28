В Баку задержана женщина за кражу ювелирных украшений на 60 000 манатов
Происшествия
- 28 ноября, 2025
- 17:41
В Хатаинском районе Баку зафиксирована кража ювелирных изделий из частного дома.
Как передает Report, потерпевший сообщил в полицию о пропаже золотых украшений стоимостью 60 000 манатов из своего дома при невыясненных обстоятельствах.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 52-летняя Маншура Алиева, подозреваемая в совершении преступления. Расследование показало, что в течение последних трех месяцев женщина выносила драгоценности частями из дома, где работала няней.
По решению суда в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия продолжаются.
