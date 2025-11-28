Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Баку задержана женщина за кражу ювелирных украшений на 60 000 манатов

    Происшествия
    • 28 ноября, 2025
    • 17:41
    В Баку задержана женщина за кражу ювелирных украшений на 60 000 манатов

    В Хатаинском районе Баку зафиксирована кража ювелирных изделий из частного дома.

    Как передает Report, потерпевший сообщил в полицию о пропаже золотых украшений стоимостью 60 000 манатов из своего дома при невыясненных обстоятельствах.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 52-летняя Маншура Алиева, подозреваемая в совершении преступления. Расследование показало, что в течение последних трех месяцев женщина выносила драгоценности частями из дома, где работала няней.

    По решению суда в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Следственные действия продолжаются.

    В Баку задержана женщина за кражу ювелирных украшений на 60 000 манатов

    ювелирные изделия кража полиция преступление
    Видео
    Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Последние новости

    17:59

    В частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолок

    В регионе
    17:56

    Нахчыванский госуниверситет обсуждает сотрудничество с вузами Китая

    Наука и образование
    17:51

    Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в РФ

    В регионе
    17:49
    Фото

    Эмин Амруллаев: Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в Нахчыване

    Наука и образование
    17:41
    Видео

    В Баку задержана женщина за кражу ювелирных украшений на 60 000 манатов

    Происшествия
    17:38

    В Баку принят международный план по развитию цифровой доступности

    ИКТ
    17:33

    ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

    Финансы
    17:28
    Видео

    По делу о пожаре в жилом комплексе в Гонконге арестовали восемь человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:22
    Фото

    Египет может оказать поддержку Азербайджану в борьбе с минной угрозой

    Внутренняя политика
    Лента новостей