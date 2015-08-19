Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержана женщина, укравшая бумажник у мужчины.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, 7 августа житель поселка Пираллахы Исмаил Аббасов обратился в районное отделение полиции и заявил, что потерял бумажник, внутри которого находились 417 манатов, документы и банковская карта с 540 манатами на счету.

В ходе расследования выяснилось, что бумажник украла жительница поселка Айгюн Алиева, а деньги в сумме 540 манатов сняты с карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.