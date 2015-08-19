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    В Баку задержана женщина, укравшая бумажник

    По данному факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержана женщина, укравшая бумажник у мужчины.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

    Согласно информации, 7 августа житель поселка Пираллахы Исмаил Аббасов обратился в районное отделение полиции и заявил, что потерял бумажник, внутри которого находились 417 манатов, документы и банковская карта с 540 манатами на счету. 

    В ходе расследования выяснилось, что бумажник украла жительница поселка Айгюн Алиева, а деньги в сумме 540 манатов сняты с карты. 

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

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