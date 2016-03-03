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    В Баку задержана женщина, совершившая мошенничество в отношении 19 человек на общую сумму 139 тыс. манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку задержана женщина по подозрению в мошенничестве в отношении 19 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гарадагскского районного управления полиции, задержана жительница Баку Гюльнара Мухтарова, совершившая 13 ноября 2014 года мошенничестве по отношению к Балакиши Бехбудову. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что в 2014 году она обманула еще 18 человек и присвоила деньги на общую сумму 139 тыс. манатов. 

    По факту ведется расследование.

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