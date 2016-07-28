В Баку задержана женщина, пытавшаяся совершить кражу в ювелирном магазине

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Задержана женщина, пытавшаяся совершить кражу в ювелирном магазине в Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

Сообщается о задержании сотрудниками Насиминского районного управления охраны жительницы Баку Зарины Бабаевой, пытавшейся 27 июля в 16 часов украсть золотые украшения в одном из магазинов на улице Джавадхана.

Задержанная передана в 19-ое отделение полиции.