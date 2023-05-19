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В Баку задержана женщина при попытке передать наркотики мужу в тюрьму

В Баку задержана женщина при попытке передать наркотики мужу в тюрьму В Баку задержана женщина, пытавшаяся передать наркотики находящемуся в заключении мужу.
Происшествия
19 мая 2023 г. 10:03
В Баку задержана женщина при попытке передать наркотики мужу в тюрьму

В Баку задержана женщина, пытавшаяся передать наркотики находящемуся в заключении мужу.

Об этом Report сообщили в Пенитенциарной службе Министерства юстиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была пресечена попытка передачи психотропных и наркотических веществ в пенитенциарное учреждение №10.

Отмечено, что при личном досмотре Наиды Шикар гызы Нагиевой, приехавшей на краткосрочную встречу с находящимся в заключении мужем Садиком Ахад оглы Фатуллаевым, приговоренным к 10 годам лишения свободы по статье 126.3 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), обнаружено два целлофановых свертка, содержащих 0,723 грамма метамфетамина и 0,945 грамма марихуаны.

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Версия на азербайджанском языке Həbsdə olan ərinə narkotik keçirmək istəyən qadın saxlanılıb

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