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В Баку задержана воровка

В Баку задержана воровка В Баку задержана женщина, совершавшая кражи из салонов красоты.
Происшествия
13 мая 2023 г. 13:22
В Баку задержана воровка

В Баку задержана женщина, совершавшая кражи из салонов красоты.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ходе операции, проведенной сотрудниками 26-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции, на территории столицы была задержана Зарифа Алиева, которая в заходила в салоны красоты в качестве клиента и крала кошельки у находящихся там лиц. В своих показаниях она призналась в совершении краж из салонов красоты и других объектов в Ясамальском районе, а также в Наримановском районе.

В ходе расследования было установлено, что в Сабунчинском районе на Зарифу Алиеву было заведено уголовное дело за кражу и она находится в розыске.

В 26-м отделе полиции продолжается расследование фактов. Граждане, пострадавшие от противоправных действий этого лица, могут обратиться по номеру 102 или на официальные страницы МВД в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda gözəllik salonlarından oğurluq edən qadın saxlanılıb

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