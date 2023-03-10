В Баку задержана совершившая кражу из магазина женщина

В Баку разыскиваемая полицией женщина совершила кражу из магазина.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).
В 16-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции 4 марта поступила информация о краже 1 195 манатов из одного из магазинов, расположенных на территории района.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий была установлена и задержана разыскиваемая по статье 177 (кража) УК АР жительница столицы Сабина Агаева.
В ходе расследования также было установлено, что задержанная также причастна к краже мобильного телефона продавца одного из расположенных в Ясамальском районе магазинов.