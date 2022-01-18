В Баку задержана шантажирующая гражданку "гадалка"

В Баку задержана шантажирующая гражданку "гадалка".

В Баку задержана шантажирующая гражданку "гадалка".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Жительница города Баку обратилась в 39-й отдел полиции Сабаильского районного управления полиции и сообщила, что 19 сентября 2021 года некто ("гадалка") обманным путем вынудил ее перечислить 1700 манатов на свой счет. По словам потерпевшей, на требование вернуть деньги злоумышленница пригрозила, что распространит семейные фотографии потерпевшей в социальных сетях.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178 (мошенничество) и 182 (вымогательство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была установлена и задержана подозреваемая в совершении преступных действий жительница столицы Л.Мамедова.

Расследование проводится в Сабаильском РУП.