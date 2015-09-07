Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержана преступная группировка. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Согласно информации, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников управления уголовного розыска ГУПГБ, отдела уголовного розыска Хазарского районного управления полиции и 1-го отделения полиции, задержаны житель Сабирабадского района Ильхам Закир оглы Аббасов, 1983 года рождения, житель Абшеронского района Али Ханали оглы Гулиев, 1986 года, рождения, и житель Лянкяранского района Тейюб Ахмедулла оглы Теймуров, 1985 года рождения, которые подозреваются в том, что 1 сентября приблизительно в 12:20, используя маски, вошли через открытую дверь в дом Нелли Сейфуллаевой, 1946 года рождения, проживающей в новом жилом массиве по улице Г.З.Тагиева, завязали ей руки и украли 1000 манатов и мобильный телефон.

Следственные мероприятия в отношении подозреваемых продолжаются.