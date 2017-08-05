В Баку задержана подозреваемая в краже денег гражданина Турции женщина

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержана женщина, подозреваемая в краже денег гражданина Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, 18 июля была задержана жительница Агдамского района Рагсана Зейналова, подозреваемая в краже 44 манатов и 600 долларов США у гражданина Турции Уммета Йылмаза.

По факту продолжается расследование.