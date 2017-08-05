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    В Баку задержана подозреваемая в краже денег гражданина Турции женщина

    По факту продолжается расследование

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержана женщина, подозреваемая в краже денег гражданина Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, 18 июля была задержана жительница Агдамского района Рагсана Зейналова, подозреваемая в краже 44 манатов и 600 долларов США у гражданина Турции Уммета Йылмаза.

    По факту продолжается расследование.

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