​В Баку задержана ограбившая дом супружеская чета

В Баку задержан бывший осужденный, ограбивший дом вместе со своей женой.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, 30 июня в "Центр звонков 102" МВД поступила информация о краже в одном из домов в жилом районе под названием "Мотодром".

Из дома были украдены ювелирные украшения стоимостью 1 500 манатов.

В результате оперативных мер сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении кражи, ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками, М.Аловсатова, его жену П.Гараеву и жительницу столицы Н.Рзаеву.

Ведется следствие.