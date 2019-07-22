​В Баку задержана наркоторговка

В результате оперативных мероприятий, осуществленных сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного управления полиции города Баку был задержан человек, занимавшийся незаконной продажей и оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате операции, проведенной на основе поступившей информации, задержали жительницу столицы Ругию Тагиеву.

В ходе досмотра у гражданки было обнаружено и изъято 82,189 грамма метамфетамина, обладающего сильным психотропным воздействием. В своих показаниях Р.Тагиева призналась, что наряду с потреблением, она также занимается продажей наркотических средств.

По факту в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется расследование.