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    В Баку задержана мошенница, обманувшая иностранца на 77 000 манатов

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обратившийся 7 июня в 20-е отделение полиции Насиминского РУП иностранный гражданин заявил, что в период с февраля 2017 года по март этого года некая Севиндж взяла у него 77 000 манатов, обещав помощь с покупкой квартиры на территории столицы. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудников полиции подозреваемая жительница Баку Севиндж Мирзоева была задержана. 

    По факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество). 

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