В Баку задержана мошенница, обманувшая иностранца на 77 000 манатов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обратившийся 7 июня в 20-е отделение полиции Насиминского РУП иностранный гражданин заявил, что в период с февраля 2017 года по март этого года некая Севиндж взяла у него 77 000 манатов, обещав помощь с покупкой квартиры на территории столицы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудников полиции подозреваемая жительница Баку Севиндж Мирзоева была задержана.

По факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество).