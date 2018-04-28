В Баку задержана карманница, совершавшая кражи в метро

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Жительница Баку А.Гурбанова 27 апреля обратилась в отделение полиции Бакинского метрополитена с заявлением о том, что на станции "Кероглу" из ее сумки украли кошелек со 111 манатами, студенческим билетом и другими документами.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" задержана подозреваемая в совершении преступления жительница столицы Вусала Зейналзаде.

Выяснилось, что днем ранее на станции метро "Нариман Нариманов" В.Зейналзаде украла у жительницы столицы В.Эльдаровой кошелек, в котором находились 100 манатов, 2 карты памяти и документы.

Выясняется причастность задержанной к другим преступлениям.