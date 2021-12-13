О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку задержана карманница, обокравшая пассажирку на 18 тыс. манатов

В Баку задержана карманница, обокравшая пассажирку на 18 тыс. манатов В результате очередной операции сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали и привлекли к ответственности подозреваемых в краже лиц.
Происшествия
13 декабря 2021 г. 16:19
В Баку задержана карманница, обокравшая пассажирку на 18 тыс. манатов

В результате очередной операции сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали и привлекли к ответственности подозреваемых в краже лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе расследования было установлено, что задержанная Халида Гусейнова похитила сумку пассажирки в автобусе, следующему по маршруту №113. Из сумки были похищены около 3 тысяч манатов, золотые украшения на сумму 15 тысяч манатов и другие личные вещи.

В своих показаниях Халида Гусейнова заявила, что продала украденное золото в Агдашском районе, в котором проживает.

Сотрудники Главного управления также задержали Фарида Сафарова и Эльчина Гаджиева, которые также занимались карманными кражами на территории Наримановского и Насиминского районов. Установлено, что они похищали мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи пассажиров.

Кражи с участием Х.Гусейновой, Ф.Сафарова и Э.Гаджиева были зафиксированы с помощью камер видеонаблюдения.

В пресс-службе МВД просят граждан, пострадавших от действий этих лиц, сообщить об этом на официальные страницы МВД в социальных сетях, в Главное управление полиции города Баку и колл-центр 102.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda avtobusdan 18 min manatlıq oğurluq edən qadın cibgir saxlanılıb

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi