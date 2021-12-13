В Баку задержана карманница, обокравшая пассажирку на 18 тыс. манатов

В результате очередной операции сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали и привлекли к ответственности подозреваемых в краже лиц.

В результате очередной операции сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали и привлекли к ответственности подозреваемых в краже лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе расследования было установлено, что задержанная Халида Гусейнова похитила сумку пассажирки в автобусе, следующему по маршруту №113. Из сумки были похищены около 3 тысяч манатов, золотые украшения на сумму 15 тысяч манатов и другие личные вещи.

В своих показаниях Халида Гусейнова заявила, что продала украденное золото в Агдашском районе, в котором проживает.

Сотрудники Главного управления также задержали Фарида Сафарова и Эльчина Гаджиева, которые также занимались карманными кражами на территории Наримановского и Насиминского районов. Установлено, что они похищали мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи пассажиров.

Кражи с участием Х.Гусейновой, Ф.Сафарова и Э.Гаджиева были зафиксированы с помощью камер видеонаблюдения.

В пресс-службе МВД просят граждан, пострадавших от действий этих лиц, сообщить об этом на официальные страницы МВД в социальных сетях, в Главное управление полиции города Баку и колл-центр 102.