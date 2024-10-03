В Баку задержана гражданка Казахстана, помогавшая телефонным мошенникам обманывать пожилых людей

Задержан еще один мошенник, обманывающий пожилых граждан и присваивающий их деньги

Правоохранительные органы задержали в Баку гражданку Казахстана, участвовавшую в качестве курьера в преступной схеме телефонных мошенников.

Как сообщили Report в МВД, задержанная Корлан Асан Бердимурат (2003 г.р.) причастна к хищению в общей сложности 6 тыс. манатов у двух жителей Баку.

Бердимурат удалось задержать после того, как одна из жертв – жительница Баку 1936 года рождения обратилась в полицию. Телефонные мошенники позвонили пожилой женщине на стационарный телефон и заявили, что ее невестка попала в тяжелое ДТП. Они убедили ее, что невестке срочно необходима крупная сумма денег, и отправили Бердимурат в ее квартиру.

В итоге потерпевшая передала мошенникам через задержанную 4 тыс. манатов наличными.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского РУП "курьер" был задержан. Она призналась, что приехала из Чехии и заранее знала, какая работа ее ждет в Баку.

По словам Бердимурат, она участвовала в двух таких махинациях, в общей сложности передала своим "работодателям" 6 тыс. манатов. Задержанная отметила, что адреса жертв ей сообщали через социальную сеть Telegram лица, личность которых ей неизвестна. Она переводила все деньги на банковские карты или на криптовалютные счета.

Расследование по факту продолжается.