В Баку задержан злоумышленник, отобравший сережки у женщины

В Баку задержан мужчина, совершивший разбой в отношении женщины.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, позвонившая по номеру "102" МВД жительница Баку С.Алиева сообщила, что 20 апреля на территории поселка Пиршаги неизвестный, применив силу, снял с ее ушей золотые сережки, а также украл сумку, в которой находились удостоверение личности, диплом, зарплатная карта и 2 мобильных телефона.

В связи с обращением сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП незамедлительно было проведено соответствующее расследование.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении разбоя житель Баку Э.Мамедов, расследование продолжается.