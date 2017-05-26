В Баку задержан злоумышленник, отнявший у таксиста деньги путем запугивания ножом

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Сураханском районе задержан злоумышленник, отнявший у таксиста деньги путем запугивания ножом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 24 мая в 31-е отделение Сураханского РУП поступила информация, что на территории 9 микрорайона Бинагадинского района Баку в автомобиль марки "НазЛифан" под управлением Габиля Рагимова в качестве пассажира сел неизвестный и попросил поехать в поселок Амирджан, но на территории поселка отнял у водителя 53 маната, угрожая ножом, и скрылся с места преступления.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 31-го отделения Сураханского РУП, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы Рауф Алили.

Факт расследуется.