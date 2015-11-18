Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан вор-карманник. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции (РУП) задержан житель города Баку, ранее судимый Гусейнов Тельман 1978 г.р., подозреваемый в карманных кражах. При задержании у него было обнаружено более 1 г героина.

Расследование по факту продолжается.