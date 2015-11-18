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    В Баку задержан вор-карманник

    При задержании у него было обнаружено более 1 г героина

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан вор-карманник. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции (РУП) задержан житель города Баку, ранее судимый Гусейнов Тельман 1978 г.р., подозреваемый в карманных кражах. При задержании у него было обнаружено более 1 г героина.

    Расследование по факту продолжается.

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