В Баку задержан вооруженный наркобарон

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий по предотвращению незаконного оборота наркотиков сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского РУП осуществлена очередная операция по выявлению и задержанию лиц, совершающих подобные преступные деяния.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. В ходе операции по задержанию подозреваемых в незаконном обороте наркотиков сотрудниками полиции был задержан Новруз Салаев, проживающий на территории Молочного совхоза в Говсанах. В ходе обыска в его доме были обнаружены 4 кг 626 г марихуаны, 2,725 г героина и 198,542 г растений наркотического содержания. Также в ходе обыска у него был обнаружен пистолет “BLOW Maqnum Voltran”.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса. Собранные материалы переданы в следственное отделение Сураханского РУП.

Оперативно-розыскные мероприятия по факту продолжаются.