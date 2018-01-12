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    В Баку задержан вооруженный мужчина - ФОТО

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана с целью обнаружения незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов было осуществлено очередное оперативное мероприятие.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Так, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел поступила оперативная информация о том, что ранее судимый, зарегистрированный в Джабраильском районе Али Магеррамов носит при себе незаконное оружие. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, мужчина был задержан.

    При осмотре при нем был обнаружен и изъят пистолет марки "ТТ" с 3 патронами в кобуре.

    По факту а Следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, необходимые следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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