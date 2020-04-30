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В Баку задержан вооруженный наркоторговец

В Баку задержан вооруженный наркоторговец

В ходе очередной операции сотрудников Главного управления по борьбе с наркотиками был задержан мужчина, занимающийся незаконной торговлей наркотических веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Во время операции, проведенной сотрудниками Главного управления на территории Ясамальского района столицы, был задержан житель Джабраильского района Шахруг Шавругов. Во время обыска при нем были обнаружены 107 гр героина, 12 гр психотропного вещества метамфетамин, 1 пистолет марки "СУР-2608" и один кастет. В своих показаниях задержанный показал, что приобрел наркотические вещества с целью сбыта.

По факту заведено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уточнению причастности Ш.Шавругова к другим преступлениям.

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