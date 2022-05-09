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В Баку задержан водитель, скрывшийся с места ДТП после наезда на пешехода

В Баку задержан водитель, скрывшийся с места ДТП после наезда на пешехода В Баку задержан водитель, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия после наезда на пешехода.
Происшествия
9 мая 2022 г. 11:43
В Баку задержан водитель, скрывшийся с места ДТП после наезда на пешехода

В Баку задержан водитель, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия после наезда на пешехода.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным, в 6-е отделение полиции поступила информация о том, что 7 мая около 22:00 жительницу поселка Биляджары Бинагадинского района С.Гасымову сбил автомобиль на территории поселка. Женщина была госпитализирована.

Сотрудники полиции установили, что наезд на пешехода был совершен жителем Абшеронского района Эльчином Сулеймановым на автомобиле марки ВАЗ-21011.

Водитель транспортного средства задержан, по факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillə piyadanı vuraraq qaçan sürücü saxlanılıb

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