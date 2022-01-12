В Баку задержан водитель, сбивший пешехода

В Баку задержан водитель, сбивший пешехода.

В Баку задержан водитель, сбивший пешехода.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отдела полиции Управления полиции Наримановского района, было установлено, что 10 января около 18:00 на дороге "Баксол" Наримановского района водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Daf, сбил жителя Лянкяранского района Фазаила Ибрагимова, переходившего дорогу, в результате чего пешеход умер на месте от полученных травм.

Скрывшийся с места происшествия водитель автомобиля, житель Шекинского района Р.Мамедов задержан.