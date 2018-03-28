В Баку задержан водитель, сбивший насмерть уборщицу

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил уборщицу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Инцидент произошел 27 марта в 18 часов в поселке Сабунчи Сабунчинского района. По сообщению, автомобиль марки "Камаз" сбил переходящую дорогу жительницу столицы Джамилю Салахову, в результате женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции по подозрению в совершении ДТП был задержан ранее судимый житель Баку Заур Мусаев.

Отметим, что фотографии погибшей Джамили Салаховой распространились в социальных сетях и вызвали широкие обсуждения.

Напомним, что Report подготовил видеоматериал в связи с работниками жилищно-эксплуатационных участков, в котором отмечалось, что жизнь данных работников, подметающих автомобильные дороги, постоянно находится под угрозой.