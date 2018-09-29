В Баку задержан водитель, сбивший на грузовике бабушку и внуков

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Задержанный в качестве подозреваемого водитель грузовика Тарлан Иманов, сбивший минувшим днем на пешеходном переходе в Баку бабушку и внуков, передан следствию.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном Главным управлением полиции и городской прокуратуры.

Отметим, что житель города Баку Иманов Тарлан Джамиль оглу 1956 г.р., находясь за рулем грузовика марки "ЗИЛ-130" с государственным номерным знаком 10-GL-195 на улице Шехер шоссеси сбил стоявших на пешеходном переходе Гюлю Салманову 1952 г.р. и ее внуков Афгана Мамедова 2008 г.р. и Айгюн Мамедову 2009 г.р.

Пострадавшие в результате происшествия были доставлены в городскую клиническую больницу №3, Г.Салманова и А.Мамедова скончались в больнице от полученных травм.

По факту в следственном отделе Управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.

По делу назначены соответствующие экспертизы, в том числе судмедэкспертиза и судебная экспертиза дорожно-транспортных происшествий, получены показания свидетелей и водителя, выполнены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.