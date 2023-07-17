В Баку задержан сбивший женщину и скрывшийся с места ДТП водитель

В Баку задержан водитель, сбивший на автомобиле женщину и скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

В Баку задержан водитель, сбивший на автомобиле женщину и скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что ночью 15 июля в полицию поступила информация о госпитализации жительницы столицы Г.Гасановой, которую сбила машина в Наримановском районе.

В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Бакинского городского управления полиции и 16-го управления полиции, было установлено, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля Mercedes, жителя столицы Исмаила Мирзаева, мужчина был задержан.

По факту в Наримановском районном управлении полиции ведется расследование.