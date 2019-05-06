В Баку задержан водитель автобуса, ставший причиной ранения 7 человек - ОФИЦИАЛЬНО

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Сабунчинской районной полиции и прокуратуры, был задержан и привлечен к следствию совершивший на территории района ДТП и сбежавший с места аварии водитель.

В поступившей в Report совместной информации Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры говорится, что 5 мая в Сабунчинском поселке Забрат управляемый Алиевым Самиром Сабир оглу 1981 г.р. маршрутный автобус №217 марки "İsuzu" с государственным регистрационным номером 01-BM-698 врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик марки "Ford Transit" с государственным регистрационным номером 90-CO-434. В результате ДТП пострадали 7 человек. Водитель Самир Алиев cбежал в места происшествия. По факту в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по ст. 263.1-1 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

По уголовному делу был произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы и осуществлены другие неотложные следственные действия.

В результате проведенного расследования появились подозрения на то, что совершивший ДТП Самир Алиев грубо нарушил правила дорожного движения, эксплуатации транспортных средств и сбежал с места происшествия.

В результате оперативно-следственных мероприятий 6 мая С.Алиев был задержан в качестве подозреваемого лица и допрошен в присутствии защитника.

На данный момент необходимые следственные мероприятия продолжаются.