​В Баку задержан водитель автобуса, сбивший пешехода

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками правоохранительных органов Сабунчинского района г.Баку задержан водитель автобуса, который грубо нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой смерть пешехода, и скрылся с места преступления.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном совместном заявлении Главного управления полиции г.Баку и городской прокуратуры. 26 января в 7 часов утра в поселке Бакиханова, грубо нарушив правила дорожного движения, водитель автобуса сбил переходившего улицу пешехода Махмудову Пери Эюб гызы 1950 г.р. и скрылся с места преступления. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В районном отделении полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего лица по неосторожности) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ДТП совершил Тагизаде Рафаэль Таги оглу 1955 г.р., управляя автобусом марки “Daewoо” с государственным номерным знаком 10-TE-437. В настоящее время он задержан и передан следственным органам. Расследование по факту продолжается.

