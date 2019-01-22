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    В Баку задержан угонщик трактора

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обратившийся в 1-ый отдел Хазарского РУП житель города Баку И.Аскеров сообщил об угоне в ночь на 14 января на территории поселка Шувелян трактора марки Hidromek 102 B.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в связи с обращением сотрудниками полиции были начаты неотложные меры.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками службы "Безопасный город" Главного управления полиции города Баку и 1-го отдела Хазарского РУП был установлен и впоследствии задержан подозреваемый в угоне трактора житель города Баку Рамиль Мамедов.

    По факту ведется расследование.

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