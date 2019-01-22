В Баку задержан угонщик трактора

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обратившийся в 1-ый отдел Хазарского РУП житель города Баку И.Аскеров сообщил об угоне в ночь на 14 января на территории поселка Шувелян трактора марки Hidromek 102 B.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в связи с обращением сотрудниками полиции были начаты неотложные меры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками службы "Безопасный город" Главного управления полиции города Баку и 1-го отдела Хазарского РУП был установлен и впоследствии задержан подозреваемый в угоне трактора житель города Баку Рамиль Мамедов.

По факту ведется расследование.