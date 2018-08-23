В Баку задержан угонщик BMW

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержан угонщик автомобиля марки BMW.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МВД.

Минувшим днем житель баку Алиш Мустафаев обратился в полицию с тем, что днем ранее он остановил машину марки BMW на улице Хагани в Сабаильском районе, а ключи предал работавшему там лицу, а на следующий день этот человек угнал автомобиль.

Сотрудники службы "Безопасный город" МВД выявили 22 августа движение машины по Зыхскому шоссе в Хатаинском районе.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 35-го отделения Хатаинского РУП, автомобиль был задержан и вместе с совершившим угон жителем Баку Фаридом Агазаде был передан в Сабаильское РУП.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 185 УК АР, начато уголовное дело.