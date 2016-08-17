​В Баку задержан мужчина, убивший и закопавший свою гражданскую жену

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о задержании мужчины, убившем и закопавшем совю гражданскую жену.

Как сообщает Report, 14 августа житель поселка Мардакян Хазарского района, ранее судимый Алтай Гасанов на почве семейного конфликта убил тупым предметом свою гражданскую жену Ясемен Новрузову и закопал тело женщины во дворе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Хазарского РУП, А.Гасанов был задержан.

Расследование продолжается.