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    ​В Баку задержан мужчина, убивший и закопавший свою гражданскую жену

    Расследование продолжается

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о задержании мужчины, убившем и закопавшем совю гражданскую жену.

    Как сообщает Report, 14 августа житель поселка Мардакян Хазарского района, ранее судимый Алтай Гасанов на почве семейного конфликта убил тупым предметом свою гражданскую жену Ясемен Новрузову и закопал тело женщины во дворе.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Хазарского РУП, А.Гасанов был задержан.

    Расследование продолжается. 

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