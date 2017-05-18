В Баку задержан совершивший кражу в магазине и оказавший сопротивление полиции

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Баку задержан ранее судимый, совершивший кражу в магазине и оказавший сопротивление полиции ножом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сообщается, что 17 мая сотрудники Отдельного батальона полиции по охране дипломатических представительств, находящегося в непосредственном подчинении Главного управления общественной безопасности МВД, Рамин Гадимов и Рустам Магеррамов вели службу в одном из иностранных посольств, расположенных на территории Ясамальского района.

В районе 11 часов утра на проспекте Гусейна Джавида их внимание привлек человек, выбежавший из супермаркета "Фаворит".

Побежавшие за ним сотрудники магазина попросили помощи у окружающих. Когда сотрудники полиции попытались его задержать, преступник остановился, и достав из кармана нож, оказал сопротивление полиции. Полицейские обезоружили его приемом по самообороне, а затем передали в 26 отделении полиции Ясамальского района.

В ходе расследования в отделении полиции выяснилось, что кражу совершил житель Шабранского района Рамин Пашаев, ранее дважды судимый по статьям "продажа наркотических веществ" и "ограбление".