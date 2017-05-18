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    В Баку задержан совершивший кражу в магазине и оказавший сопротивление полиции

    Выяснилось, что Рамин Пашаев ранее дважды был судим по статьям продажа наркотических веществ и ограбление

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Баку задержан ранее судимый, совершивший кражу в магазине и оказавший сопротивление полиции ножом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Сообщается, что 17 мая сотрудники Отдельного батальона полиции по охране дипломатических представительств, находящегося в непосредственном подчинении Главного управления общественной безопасности МВД, Рамин Гадимов и Рустам Магеррамов вели службу в одном из иностранных посольств, расположенных на территории Ясамальского района.

    В районе 11 часов утра на проспекте Гусейна Джавида их внимание привлек человек, выбежавший из супермаркета "Фаворит".

    Побежавшие за ним сотрудники магазина попросили помощи у окружающих. Когда сотрудники полиции попытались его задержать, преступник остановился, и достав из кармана нож, оказал сопротивление полиции. Полицейские обезоружили его приемом по самообороне, а затем передали в 26 отделении полиции Ясамальского района.

    В ходе расследования в отделении полиции выяснилось, что кражу совершил житель Шабранского района Рамин Пашаев, ранее дважды судимый по статьям "продажа наркотических веществ" и "ограбление".

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